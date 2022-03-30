Об этом в среду, 30 марта, в Телеграм-канале сообщила пресс-служба полка Национальной гвардии Украины «Азов». В публикации подчеркивается, что эта атака была военным преступлением.

«Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста», - рассказали в «Азове».

На кадрах с воздуха можно увидеть следы от обстрелов на здании с изображением красного креста на белом фоне. Отмечается, что оккупанты применяли авиацию и артиллерию для целенаправленного уничтожения здания.

В «Азове» напомнили, что такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

«Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт обозначенные красными крестами», - говорится в публикации.

В последнее время Красный Крест тесно сотрудничал с Россией. В частности, организация не прекратила свою работу с врагом даже после сообщений о принудительной депортации украинцев в РФ, и даже планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове-на-Дону.

Напомним, Арестович доступно объяснил, на что влияют переговоры с РФ.

Как сообщала Politeka, в Минобороны сообщили, сколько оккупантов бойцы ВСУ уничтожили за день.

Также Politeka писала, что Азов опроверг слухи о том, что они оставили Мариуполь.