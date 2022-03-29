"Сколько еще российского пушечного мяса должно погибнуть, чтобы в Кремле задумались о бесперспективности захватнических планов по Украине?"

Сегодня, 29 марта, российские фашистские войска совершили 1 атаку на позиции украинских защитников. Захватчики понесли потери, сообщает и нформационное агентство Министерства обороны Украины армия.

В ходе боев наши воины уничтожили личного состава противников – к 70, танков – 1, БМП – 2, БТР – 1, ББМ Тигр – 1, АТ – 1.

"Сколько еще российского пушечного мяса должно погибнуть, чтобы в Кремле задумались о бесперспективности захватнических планов по Украине? И пока карлик думает, украинские воины будут продолжать добавлять аргументации в виде уничтоженной техники и личного состава рашистів. Скажете, когда будет достаточно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и 1 БМП врага. Один из танков был уничтожен коктейлями Молотова.

Напомним, Азов опроверг слухи о том, что они покинули Мариуполь: "борьба за город продолжается!"

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