Сегодня, 29 марта, российские фашистские войска совершили 1 атаку на позиции украинских защитников. Захватчики понесли потери, сообщает и нформационное агентство Министерства обороны Украины армия.
В ходе боев наши воины уничтожили личного состава противников – к 70, танков – 1, БМП – 2, БТР – 1, ББМ Тигр – 1, АТ – 1.
"Сколько еще российского пушечного мяса должно погибнуть, чтобы в Кремле задумались о бесперспективности захватнических планов по Украине? И пока карлик думает, украинские воины будут продолжать добавлять аргументации в виде уничтоженной техники и личного состава рашистів. Скажете, когда будет достаточно", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и 1 БМП врага. Один из танков был уничтожен коктейлями Молотова.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В Беларуси засняли колонны разбитой техники рф, кадры: "Погрузили на платформы"
Под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием": бригады тоже уже нет
Перебрасывают людей из Южной Осетии: в Генштабе ВСУ рассказали, к чему готовится враг
"Без крика и пафоса": Турция помогла Одессе и Николаеву спастись
Напомним, Азов опроверг слухи о том, что они покинули Мариуполь: "борьба за город продолжается!"
Как сообщала Politeka, оккупанты разрушают украинские села и обвиняют в этом ВСУ: "Это же ваши стреляют"
Также Politeka писала, что персонал и пациентов украинского роддома насильно вывезли в рф: «Отбирают документы»