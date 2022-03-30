Обнаглевшие российские захватчики выносят из брошенных украинцами квартир и домов все что видят: от одежды до косметики. Мародерство для них теперь как поход в магазин.

Так, в одном из телефонных разговоров с захватчиком, опубликованном СБУ Украины, его жена просит себе ноутбук, кроссовки и костюм нужного размера, пишет Politeka.net.

"И все это – вражеский вояка должен забрать в захваченных украинских домах. Он хвастается, что уже набрал ей хорошей косметики и футболок, а его коллеги – вообще носят награбленное "целыми сумками", - комментируют разговор в СБУ.

Жена оккупанта в свою очередь в восторге его поддерживает: «Какой русский человек не сопрет ниче».

Тем временем в Сети появился кадр из ЖК "Континент" в Буче. На нем можно увидеть, что на территории расположено много вражеской техники.

«Российские оккупанты целый день грузят все, что выносят из квартир, и отправляют в сторону поселка Блиставиця», - говорится в сообщении военного журналиста Андрея Цаплиенко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором убитый российский солдат лежит рядом с награбленным.

«Путин отправил в Украину мародеров вместо солдат. "Освободитель" расстроился на фоне украденного из жилья украинцев ковра. "Вторая армия мира" оказалась сборищем обычных мародеров. Из домов украинцев тырят айфоны, ноутбуки и украшения. Но ковер! Это рекордсмен премии Дарвина", - прокомментировал советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, из-под завалов Николаевской ОГА продолжают доставать тела: озвучено новое число жертв.

Также Politeka.net писала, что потери врага на украинской земле растут с каждым днем.

Кроме того Politeka.net сообщала, что отвод российских войск на Черниговщине не состоялся.