Станом на ранок 30 березня українські захисники знищили 131 літак окупантів, а також більш ніж 600 танків.

Про це свідчить нове зведення Генштабу ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, зігдно з оновленими даними, російська армія вже втратила близько 17 300 осіб, 605 танків, 1723 броньованих машин, 305 артилерійських систем, 96 РСЗВ, 54 засобів ППО, 131 літак та стільки ж гелікоптерів, 1184 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 75 цистерн з ПММ, 81 БПЛА, 21 одиницю спеціальної техніки, 4 пускових установки.

Додамо, що тим часом стало відомо, що летальну зброю для України збиратимуть буквально по всьому світу. Так, 31 березня Великобританія проведе конференцію, щоб залучити більше військову допомогу для протистояння України з РФ.

За словами міністра оборони Британії Бена Уоллеса, це необхідно зробити, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній військовій операції.

Тим часом сенатори просять президента США Байдена прискорити постачання допомоги Україні.

"Зобов'язання Америки перед Україною та нашими союзниками з НАТО вимагають, щоб ми прискорили постачання зброї та спорядження нашим союзникам та партнерам" - йдеться у листі сенаторів раднику президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану

У свою чергу представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила, що поставки допомоги Україні здійснюються щодня.

Так, за останні три тижні Сполучені Штати надали українцям допомогу у сфері безпеки на суму близько $350 млн.

Нагадаємо, ворог розбомбив продуктовий склад під Києвом.

Також Politeka.net писала про результати переговорів між Україною та РФ у Стамбулі 29 березня.

Крім того Politeka.net повідомляла, що в МВС спростували відведення російських військ під Києвом