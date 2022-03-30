Про це у своєму Телеграм-каналі розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Напередодні за підсумками переговорів у Туреччині російська сторона заявила про те, що найближчим часом скоротить військову активність на чернігівському та Київському напрямках. Однак, як з'ясувалося, ці заяви розходяться з реальністю.
«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, в тому числі і авіа, і всю ніч палив по Чернігову», - повідомив Чаус.
За його словами, в результаті ворожих ударів були знищені об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі – бібліотеки, торгові центри та інші будівлі.
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Чаус підкреслив, що в майбутньому вся інфраструктура Чернігова і Ніжина буде відновлена, і міста стануть кращими, ніж були до цього.
У своїй публікації глава Чернігівської ОВА також завуальовано звернувся до президента РФ Володимира Путіна.
«З кожною ракетою і кожним снарядом, який ти посилаєш в Україну, який прилітає в мою Чернігівщину, ти забиваєш черговий, і вже останній, цвях в кришку своєї труни», - написав Чаус.
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