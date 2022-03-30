Про це повідомляє місцеве видання 0512. Як відомо, вранці 29 березня окупанти завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Миколаєві. В результаті будівля виявилася пробита наскрізь, руйнування були масштабними. Так, рятувальники повідомляли, що сталося руйнування центральної секції з 9-го по 1-й поверхи.

З-під завалів дістали 18 осіб, незабаром з'явилася інформація про 12 загиблих.

Як стало відомо вранці 30 березня, кількість загиблих в результаті атаки російських військових збільшилася: всього з-під завалів дістали тіла 13 осіб і ще один потерпілий помер у лікарні. Таким чином, від дій окупантів загинуло 14 осіб.

Також відомо про 34 постраждалих.

Зараз рятувальники продовжують розбирати завали. На місці позмінно працюють 38 співробітників ДСНС і 8 одиниць техніки.

Відмітимо, що глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім напередодні заявив, що росіяни спеціально дочекалися часу, коли співробітники адміністрації вийшли на роботу. Йшлося про будівлю обласної державної адміністрації. У зоні обстрілу опинився і кабінет самого Кіма.

Нагадаємо, через обстріли військ рф в Україні загинули вже 145 дітей.

Як повідомляла Politeka, окупанти відкрили вогонь по сплячим людям, йде рятувальна операція.

Також Politeka писала, що Кім опублікував відео моменту ракетного удару по Миколаївській ОГА.