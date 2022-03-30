31-го марта в Украине будет очень тепло. Максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +12+18 градусов

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в отдельных районах центральных областей и южной части вероятно будет до +17+20 градусов.

"Исключение для южной части - прибрежные районы, где может быть значительно свежее из-за близости холодных морей", - отмечает она.

Также первые признаки грядущего, в конце недели, похолодания будут наблюдаться кое - где в западных областях Украины и в северных районах Сумщины, Житомирщины, Черниговщины-там температура воздуха ожидается скромнее, +7+12 градусов.

Серез Западного региона Тернопольщина, Хмельнитчина, Ивано-Франковская и Черновицкая область 31-го марта еще будут принадлежать значительно более теплой погоде. Сильный ветер вероятен завтра в юго-восточной части Украины.

В Киеве 31-го марта ожидается один из самых теплых дней в ближайшей перспективе - днем в четверг до +18 градусов.

Небольшой дождь возможен, однако ничего существенного.

В дальнейшем температура воздуха начнет снижаться: +12 градусов, + 8 градусов, а в воскресенье, 3–го апреля, столбики термометров будут колебаться вблизи 0-3 градусов тепла, ночью до небольших 'минусов‘. Возможен мокрый снег.

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