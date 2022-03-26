Жителям населенных пунктов в зоне боевых действий будут бесплатно раздать продукты питания. Об этом 26 марта сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Постановлением Кабмина утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов: от круп и зерна до консервов и подсолнечного масла.

Объем продуктов на одного человека в месяц:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;

макаронные изделия – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

сахар – 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кофе – 200 г.

При выдаче товаров население допустимое отклонение ±20%.

Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов.

Кроме того, для фасовки продуктовых наборов закупают 10 миллионов пластиковых пакетов с ручками емкостью до 12 кг и 3 миллиона пакетов вместимостью до 3 кг.

Отметим, Министерство социальной политики 26 марта сообщило, что регионам, которые больше всего пострадали от вийни, отправили 211 477 продуктовых наборов.

Продуктовые наборы из продуктов длительного хранения в рамках программы были отправлены для людей из уязвимых категорий в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей

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