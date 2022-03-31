Володимир Зеленський підкреслив, що Україна нікому не буде вірити «на слово».

Про це президент країни розповів у своєму новому відеозверненні. Він зазначив, що зараз у нього накопичилося багато емоцій і завдань.

Президент прокоментував результати переговорів між Україною і Росією, які викликали бурхливу дискусію в суспільстві.

"Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і потрібно тільки про найголовніше. Так, є триваючий переговорний процес. Але це поки слова. Поки без конкретики ... ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз-це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що дії Росії на Київському та Чернігівському напрямках – не відведення військ, а наслідки потужної відсічі, яку дали окупантам українські захисники.

Президент також визнав, що росіяни концентрують війська для нових ударів на Донбасі. Зеленський підкреслив, що командування знає про це і готується.

Окремо Зеленський звернувся до тих, кому зараз хочеться критикувати ВСУ. Таким людям президент порекомендував вирушати на поле бою.

"Якщо до цього не готові - не варто і починати повчати наших захисників і захисниць", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський попросив потужну зброю для знищення кораблів.

Як повідомляла Politeka, Зеленський пояснив неминучу перемогу України:"це питання часу".

Також Politeka писала, що Зеленський розповів, чи буде обмін полоненими і коли.