Про це президент країни розповів у своєму новому відеозверненні. Він зазначив, що зараз у нього накопичилося багато емоцій і завдань.
Президент прокоментував результати переговорів між Україною і Росією, які викликали бурхливу дискусію в суспільстві.
"Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і потрібно тільки про найголовніше. Так, є триваючий переговорний процес. Але це поки слова. Поки без конкретики ... ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз-це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що дії Росії на Київському та Чернігівському напрямках – не відведення військ, а наслідки потужної відсічі, яку дали окупантам українські захисники.
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Президент також визнав, що росіяни концентрують війська для нових ударів на Донбасі. Зеленський підкреслив, що командування знає про це і готується.
Окремо Зеленський звернувся до тих, кому зараз хочеться критикувати ВСУ. Таким людям президент порекомендував вирушати на поле бою.
"Якщо до цього не готові - не варто і починати повчати наших захисників і захисниць", - підкреслив президент.
Нагадаємо, Зеленський попросив потужну зброю для знищення кораблів.
Як повідомляла Politeka, Зеленський пояснив неминучу перемогу України:"це питання часу".
Також Politeka писала, що Зеленський розповів, чи буде обмін полоненими і коли.