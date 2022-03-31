Об этом, как передает Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, на территории рф идет отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые будут направлены в Украину.

Как сообщают в Генштабе, для создания на территории Херсонской области очередной псевдореспубликы отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности рф, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба.

Основным направлением их деятельности является проведение так называемой “разъяснительной работы” с местными органами власти и населением.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты проникли в офис представительства президента Украины в Крыму, который из-за оккупации полуострова расположен в Херсоне. Захватчики взломали двери в здании, сняли украинский флаг и, вероятно, вынесли технику и документы, которые оставались в помещении.

Добавим, что в своем новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отдаст РФ ни одного клочка своей земли.

"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас - это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил Зеленский.

Добавим, что в самом городе не утихают митинги – жители Херсона выходят на улицу с флагами Украины и скандируют: "Херсон – это Украина!"

Напомним, Давид Арахамия сообщил, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.

Между тем в Пентагоне раскрыли новые детали вторжения РФ в Украину - Путину докладывают не обо всем.

Также Politeka.net писала, что Арестович объяснил, чего Украина добилась на переговорах с РФ.