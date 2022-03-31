Давид Арахамия сообщил, что переговоры между Украиной и РФ возобновятся уже 1 апреля.

В новом интервью Арахамия, который является одним из представителей Украины в Стамбуле, сообщил, что в пятницу стороны будут говорить в онлайн-формате.

Он подчеркнул, что украинская сторона не принимает никаких решений без предварительных консультаций с военными.

«Если им что-нибудь не нравится, мы просто это вычеркиваем. Мы все обсуждаем с военными, потом – с дипломатами, а потом уже что-то озвучиваем», - заявил Арахамия.

Он рассказал, что сейчас Украина рассматривает в качестве примера Израиль и концепцию «укрепленного нейтралитета». Речь идет о наличии современного вооружения оборонительного характера, а также возможности быстро мобилизовать резервистов.

Арахамия также сообщил, что о подписании каких-либо договоров с РФ может идти речь только после полного прекращения огня.

«Затем следует большой саммит международных партнеров. А перед этим – полный отвод войск. Или после парафирования на саммите должен быть полный отвод войск. На позиции, где они находились до 23 февраля», - сказал Арахамия.

Он также заявил, что Украина подпишет договор только «пакетом» - с окончательными позициями по всем спорным вопросам.

«На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты», - добавил Арахамия.

Напомним, Арестович объяснил, чего добилась Украина в ходе переговоров.

Как сообщала Politeka, Арахамия рассекретил неизвестные детали переговоров с РФ.

Также Politeka писала, что переговорная делегация попала под удар, почувствовав симптомы отравления.