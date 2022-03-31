В Северодонецке из-за обстрелов россиян загорелась школа, а в Лисичанске – нефтяное хранилище. Об этом сообщает сегодня, 31-го марта глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай.
Уже известно, что из-за сложной обстановки, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц. Из-за распространившегося огня пострадали 9 жилых домов, в Северодонецке – 5, в Рубежном – 1. Еще ряд домов поврежден, но не загорелся.
«Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, вероятно, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир"», - говорится в сообщении.
Счет разрушенных домов пошел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Идет отбор сотрудников прокуратур и судов: какую судьбу готовят оккупанты для Херсона
Потери врага растут с каждым днем: сколько уже удалось ликвидировать оккупантов и самолетов
У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Мы также писали, украинская омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале рассказала, сколько детей погибло в Украине в результате полномасштабного вторжения россии в нашу страну.
Так, по данным омбудсмена, 148 детей погибли в результате нападения России на Украину. Еще 232 ребенка ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Это данные по состоянию на утро 31 марта.
Напомним, "Пополнил свой боекомплект": одесситов предупредили о серьезной угрозе.
Как сообщала Politeka, Дорогу под Киевом напичкали минами, на видео попала реакция водителей: "И они хотели захватить нас за три дня?".
Также Politeka писала, что Идут в контратаку: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ и потерях противника.