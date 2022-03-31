Счет разрушенных домов пошел на десятки. Как и пострадавших.

В Северодонецке из-за обстрелов россиян загорелась школа, а в Лисичанске – нефтяное хранилище. Об этом сообщает сегодня, 31-го марта глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай.

Уже известно, что из-за сложной обстановки, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц. Из-за распространившегося огня пострадали 9 жилых домов, в Северодонецке – 5, в Рубежном – 1. Еще ряд домов поврежден, но не загорелся.

«Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, вероятно, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир"», - говорится в сообщении.

Счет разрушенных домов пошел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии.

Мы также писали, украинская омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале рассказала, сколько детей погибло в Украине в результате полномасштабного вторжения россии в нашу страну.

Так, по данным омбудсмена, 148 детей погибли в результате нападения России на Украину. Еще 232 ребенка ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Это данные по состоянию на утро 31 марта.