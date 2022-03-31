Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що в українському офісі генпрокурора відкрили вже 3 457 кримінальних справ проти військовослужбовців російської армії, які порушують всі правила і звичаї ведення війни. Про це радник написав у своєму Twitter.

"ОГП розпочав 3 457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ. За статтею "порушення законів і звичаїв війни". Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання над дітьми, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні у всіх юрисдикціях", - написав Подоляк.

Зазначимо, раніше стало відомо, що ООН оголосила склад комісії, яка займеться розслідуванням військових злочинів в Україні. До Комісії в якості трьох незалежних членів увійдуть Еріка Месе з Норвегії, Ясмінкі Дзумхур з Боснії і Герцеговини і Пабло де Гріффа з Колумбії.

Члени комісії повинні представити усну доповідь про свою роботу на 51-й сесії РПЛ ООН у вересні 2022 року. Повноцінна письмова доповідь повинна бути представлена в березні 2023 року. Крім того, учасники комісії виступлять з доповіддю на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН – вона пройде у вересні.

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