В плену россиян находятся уже 24 украинских чиновника. Информацию предоставили СМИ в Офисе президента на основе данных военных администраций на местах, на которую ссылается
В числе похищенных городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений.
Также сообщается, что в ОП добавили: информация о еще двух должностных лицах уточняется. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что некоторых уже нет в живых.
Кроме того, в Офисе главы государства напомнили, что в Харьковской области 26 марта россияне задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова, они пошли на сотрудничество с захватчиками.
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Мы писали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом сообщает турецкий канал NTV.
Так, Эрдоган отметил, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.
Также президент Турции снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.
Напомним, "Не примут условия россии": Париж и Берлин жестко ответили путину.
Как сообщала Politeka, Замглавы ОП Тимошенко о результатах стамбульских переговоров с россиянами: "Украинская сторона настаивает…".
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