В Офисе президента добавили: информация о еще двух должностных лицах уточняется.

В плену россиян находятся уже 24 украинских чиновника. Информацию предоставили СМИ в Офисе президента на основе данных военных администраций на местах, на которую ссылается Суспільне.

В числе похищенных городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений.

Также сообщается, что в ОП добавили: информация о еще двух должностных лицах уточняется. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что некоторых уже нет в живых.

Кроме того, в Офисе главы государства напомнили, что в Харьковской области 26 марта россияне задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова, они пошли на сотрудничество с захватчиками.

Мы писали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Так, Эрдоган отметил, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.

Также президент Турции снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.

Напомним, "Не примут условия россии": Париж и Берлин жестко ответили путину.

Как сообщала Politeka, Замглавы ОП Тимошенко о результатах стамбульских переговоров с россиянами: "Украинская сторона настаивает…".

Также Politeka писала, что "Столько, сколько необходимо": Генсек НАТО рассказал о поставках вооружения для Украины.