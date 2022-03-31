ВС Украины освободили два населенных пункта в Черниговской области, о чем сообщило "Оперативное командование "Север".

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают активно сопротивляться российским оккупационным войскам. Противника удалось не только остановить, но и пойти в контрнаступление. А сегодня, 31 марта, удалось освободить два населенных пункта в Черниговской области. Об этом сообщило "Оперативное командование "Север" на своей страничке в Фейсбук.

"В Черниговской области подразделения ОК "Север" уволили два населенных пункта

Два населенных пункта Черниговской области - Слобода и Лукашевка - уволены подразделениями оперативного командования "Север".

В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных «подарков», оставленных россиянами, и помощи местным жителям, которые были в оккупации", - написано было в сообщении и добавлены несколько фотографий.

Напомним, оккупанты начали бежать из зоны ЧАЭС после проявления лучевой болезни

Также Politeka сообщала, что харьковчане начали возвращаться домой: Терехов рассказал о позитивных сдвигах в городе

А еще Politeka писала, что ВСУ успешно накрыли артиллерией огромное скопление техники и штаб кадыровцев



