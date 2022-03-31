Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают активно сопротивляться российским оккупационным войскам. Противника удалось не только остановить, но и пойти в контрнаступление. А сегодня, 31 марта, удалось освободить два населенных пункта в Черниговской области. Об этом сообщило "Оперативное командование "Север" на своей страничке в Фейсбук.
"В Черниговской области подразделения ОК "Север" уволили два населенных пункта
Два населенных пункта Черниговской области - Слобода и Лукашевка - уволены подразделениями оперативного командования "Север".
В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных «подарков», оставленных россиянами, и помощи местным жителям, которые были в оккупации", - написано было в сообщении и добавлены несколько фотографий.
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