Российские оккупанты, покинувшие район ЧАЭС забрали с собой захваченных нацгвардейцев. Об этом сообщил городской глава Славутича Юрий Фомичев в видеообращении вечером 31 марта.
"Сегодня во многих населенных пунктах заметили, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение. Но мы видим и знаем одно: с ЧАЭС забрали наших нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее", ㅡ сказал мэр.
Он рассказал, что захваченных военных забрали машиной и вывезли. А впрочем, городские власти Славутича не рассчитывали на немедленный обмен на месте: «это прогнозируемо, мы понимали, что обмен не будет напрямую с ЧАЭС. Вероятнее всего, это будет в рамках большого обмена между Украиной и оккупантами».
Напомним, 31 марта «Энергоатом» сообщил, что российско-оккупационные силы, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.
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Ближе к 22 часам появилось сообщение о том, что посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится.
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