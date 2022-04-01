На нефтебазе в российском Белгороде, который находится примерно в 10 км от украинской границы произошел пожар. Об этом утром 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такжев Сети публикуют кадры с места происшествия.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал губернатор Белгородской области в Telegram.

По словам Гладкова, в пожаре пострадали два работника нефтебазы. Пострадавшим оказана первая помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Также сообщается об евакуации жителей улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.

Ведутся работы по ликвидации ЧП.

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