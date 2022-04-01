На нефтебазе в российском Белгороде, который находится примерно в 10 км от украинской границы произошел пожар. Об этом утром 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такжев Сети публикуют кадры с места происшествия.
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал губернатор Белгородской области в Telegram.
По словам Гладкова, в пожаре пострадали два работника нефтебазы. Пострадавшим оказана первая помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Также сообщается об евакуации жителей улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Массированный ракетный удар по всей Украине": Арестович отреагировал на панику в Сети
В ближайшие дни: в разведке Британии предупредили, к чему готовится враг под Киевом
Идет отбор сотрудников прокуратур и судов: какую судьбу готовят оккупанты для Херсона
Оккупированная грузинская "Южная Осетия" собралась в Россию, главарь сделал заявление: "В ближайшее время"
Ведутся работы по ликвидации ЧП.
Напомним, "взрывы" встревожили жителей Львовщины: председатель ОГА объяснил, что произошло
Как сообщала Politeka, россияне начали подавать в суд на свое военное руководство: что известно
Также Politeka писала, что Россия готовится усилить ракетные обстрелы территории Украины: в Генштабе ВСУ раскрыли детали