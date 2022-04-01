Російські окупанти залишили територію Чорнобильської атомної електростанції 31 березня, змусивши працівників ЧАЕС підписати акт прийому-передавання станції.

Подробиці в ефірі спільного інформаційного марафону на українських телеканалах повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

"Несуттєві рухи (окупантів – ред.) відбулися ще вранці. Почала виїжджати техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина техніки виїхала, особа, яка була старшою серед них, його прізвище відповідно до акту - Якушев, в нього був позивний "Дев'яностий", запропонував скласти акт та погрожував, що якщо цього не відбудеться, то вони заберуть наших співробітників з собою до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом", - розповів Крамаренко.

Після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС.

"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати. Співробітники в цей час перебували на своїх робочих місцях і їм було заборонено виходити з диспетчерських та кабінетів. Багато речей вони забрали з собою. Тобто свого вони там, наскільки ми знаємо, на території ЧАЕС нічого не лишили, але співробітники бояться виходити за територію та дуже обережно нею пересуваються, бо, можливо, залишені якісь вибухові пристрої. Вони розікрали більшу-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - зазначив голова Держагентства.

На ЧАЕС нині перебуває 59 працівників станції. Вони оглянули територію й повідомили, що окупантів там не залишилося. Однак за територію працівники не виходили, оскільки вона може бути замінованою.

"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - додав Крамаренко.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження запевнив, що "крім того, що зникла частина речей, всі датчики, здається, в нормі. Суттєвих пошкоджень інфраструктури самої Чорнобильської АЕС поки не виявлено. Але необхідно пересвідчитися, коли настане день і туди можна буде направити відповідних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан цих об'єктів".

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