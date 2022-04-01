Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую», чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые публикует прессслужба.

Да, можно услышать, как российский командир ставит своему подчиненному задачу сделать фото - и видеофиксацию уничтоженной техники.

Они пользуются схожестью нашей техники, но даже в спокойных условиях» путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

«Попробовали подорвать ее, два килограма заложили, а она хоть бы че... Надо ее в речку везти»,- жалуется военный.

«Только давайте, пожалуйста, побыстрее. Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» –говорит командир.

Напомним, защитник Киева о грозных кадыровцах: "ссутся так же, как остальные...»

Как сообщала Politeka, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой: фото

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