Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую», чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые публикует прессслужба.
Да, можно услышать, как российский командир ставит своему подчиненному задачу сделать фото - и видеофиксацию уничтоженной техники.
Они пользуются схожестью нашей техники, но даже в спокойных условиях» путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.
«Попробовали подорвать ее, два килограма заложили, а она хоть бы че... Надо ее в речку везти»,- жалуется военный.
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«Только давайте, пожалуйста, побыстрее. Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» –говорит командир.
Напомним, защитник Киева о грозных кадыровцах: "ссутся так же, как остальные...»
Как сообщала Politeka, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой: фото
Также Politeka писала, что украинский военный рассказал, что оккупанты намародерили под Киевом: «Я смеялся, когда увидел»