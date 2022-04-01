В перехваченном разговоре хорошо слышно, что оккупант тоже не верит в такие заявления.

Как пишет Politeka.net, 9 мая правительство рф хотят проводить в Украине «парад победы», однако сами оккупанты сомневаются в реалистичности данного плана. Об том сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбук.

В перехваченном разговоре хорошо слышно, что оккупант тоже не верит в такие заявления. Он уже не верит в победоносное для России завершение войны и единственное, о чем мечтает – вернуться домой.

«Когда въехали – машины везде взорванные, все города разрушены нах*й. Мирных жителей …наши со всех сторон ху*рят. Здесь старшина съе*лся в Россию уже нах*й. Есть крыша здесь таких. Убежали, когда поняли, что конкретно еб*шит» - не стесняясь в выражениях, говорит оккупант.

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Отмечено, что вертолеты россиян использовали "танец страха". Перед выпуском ракет они задрали "носы", чтобы повысить дальность стрельбы, а потом бегут, отстреливая тепловые ловушки. Первый удачно выполнил маневр, но второй вертолет был поражен украинским защитником. После отстрела ловушек Ми-28 получил "под хвост" ракетой, после чего развалился.

Напомним, передавал врагу тайную информацию: на Ровенщине засудили агента ФСБ, который попался на "горячем"

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