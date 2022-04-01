Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 37-го дня войны с Россией. Сообщается, что враг продолжает отвод отдельны подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку своих войск. Предполагается, что сейчас оккупанты могут создать ударные группировки на Слобожанском и Донецком направлениях.

Также Генштаб сообщил о том, что российских военнослужащих, ранее пребывавших в Чернобыльской зоне отчуждения, доставили в Гомельский республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Беларуси. Сообщается, что военные получили значительные дозы радиации.

Также поступила информация о том, что в занятом оккупантами городе Энергодар Запорожской области российские военные удерживают местных жителей на на территории воинской части Национальной гвардии Украины. Задержанных подозревают в организации проукраинских акций и подготовке «диверсий» против захватчиков. Сообщается, что украинцев допрашивают с применением способов психического и физического давления.

Также сообщается, что в захваченном городе Токмак Запорожской области оккупанты готовятся провести «референдум». Он запланирован на 4 апреля. В то же время в Мелитополе россияне продолжают пытаться перевести учебный процесс на русский язык.

Напомним, предатели помогли оккупантам заблокировать Изюм.

Как сообщала Politeka, экс-командующий Объединенных сил НАТО рассказал, знает ли путин о провале в Украине.

Также Politeka писала, что Минобороны сообщило о тяжелой ситуации в Лисичанске.