Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

По данным на 3 апреля, 158 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает второго апреля Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.

Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Пока что официальное число детей-жертв российской агрессии не изменилось – 158 погибших. Возросло количество раненых – их более 258.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

Также мы писали, жительница Мариуполя, даже прячась от российских бомб в Мариупольской камерной филармонии, оправдывала действия РФ. Как сообщает Донецкая областная прокуратура, во время эвакуации она просила захватчиков быстрее "освободить" город – женщина арестована.

По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, прячась от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, из собственных идеологических соображений неоднократно оправдывала действия оккупантов.

Напомним, ранее Арестович объяснил, на что влияют переговоры с РФ.

Также сообщалось, что британская разведка рассказала об успехах ВСУ на Харьковщине.

Кроме того Politeka.net писала, почему "афганизации" конфликта на территории Украины не будет.