Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк резко обратился к западным партнером после трагедии в Киевской области.

Свою речь вместе с ужасными кадрами (18+) из Бучи, Ирпеня и других городов он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Главное ведь, по мнению наших европейских партнёров, – не спровоцировать русских? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они ещё не использовали?

Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством.

Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние «лидеры Европы», сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя «русский мир»? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?

Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах – это так негуманно?

Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожжённых украинцев. В XXI веке. В рамках «спецоперации». Растерзанных РУССКИМИ. А теперь ещё раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", - недоумевает Михаил Подоляк.

Напомним, найдено тело известного фотожурналиста, исчезнувшего под Киевом.

Как сообщала Politeka, в Киеве назвали районы, напичканные взрывоопасными предметами.

Также Politeka писала о том, что в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей.