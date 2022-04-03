Кведаравичюс снял фильм Mariupolis, его уже называют «человеческой историей на фоне исторических потрясений».

В Мариуполе российские оккупанты убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Об этом заявил режиссер Виталий Манский на своей странице Facebook.

Убитый мужчина являлся автором фильма о войне на Донбассе Mariupolis. Уже известно, что документалиста лишили жизни во время попытки выехать из города, Кведаравичюс погиб в возрасте 45 лет.

«Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе с камерой в руках на этой дерьмовой войне зла против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал и думал», – сказал Манский, режиссер и друг погибшего.

Напомним, Кведаравичюс снял фильм Mariupolis, его уже называют «человеческой историей на фоне исторических потрясений». Фильм о Мариуполе стал победителем Берлинского кинофестиваля.