В Мариуполе российские оккупанты убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Об этом заявил режиссер Виталий Манский на своей странице Facebook.
Убитый мужчина являлся автором фильма о войне на Донбассе Mariupolis. Уже известно, что документалиста лишили жизни во время попытки выехать из города, Кведаравичюс погиб в возрасте 45 лет.
«Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе с камерой в руках на этой дерьмовой войне зла против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал и думал», – сказал Манский, режиссер и друг погибшего.
Напомним, Кведаравичюс снял фильм Mariupolis, его уже называют «человеческой историей на фоне исторических потрясений». Фильм о Мариуполе стал победителем Берлинского кинофестиваля.
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По предварительным данным, жертв в результате утреннего ракетного обстрела Одессы нет. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, сейчас в некоторых районах города наблюдается задымление. Все службы работают над устранением последствий.
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