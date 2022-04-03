Как пишет Politeka.net, Егор Соболев - муж Марички Падалко, с первых дней пошел защищать Украину. В последнее время он находился в Ирпени, который на днях окончательно взяли под контроль украинские силы. И сегодня, третьего апреля, Егору дали короткий отгул, чтобы увидеться с супругой. Кадры встречи Маричка опубликовала у себя на страничке в Инстаграм.
На кадрах можно увидеть телеведущую в слезах и детей, которые все вместе встречали Егора.
"Первый короткий отгул после Ирпеня... и бесперебойная работа Укрзалізниці творит чудеса...", - написала Падалко.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Сильный дождь хлынет на Днепр: объявлено штормовое предупреждение
Жительница Мариуполя оправдала агрессию россиян, скрываясь от бомб: что известно о ее судьбе
"Это геноцид, не иначе": в освобожденной Буче нашли тела замученных оккупантами мирных жителей
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
"До слез", "Я рыдаю......такие искренние,так хочется,чтобы все мужчины скорее вернулись здоровыми и был мир", "Как трогательно и искренне. Мирное небо нам всем!".
Напомним, применение химического и ядерного оружия в Украине: в США спрогнозировали, чего ждать от Путина
А еще Politeka сообщала, что российский призывник огорошен от письма из армии
Также Politeka писала, что Чернигов разрушен практически на 70%, люди боятся за свою жизнь