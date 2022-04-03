Звезда 1+1 Маричка Падалко показала, как встретила мужа, который получил короткий отгул после Ирпени.

Как пишет Politeka.net, Егор Соболев - муж Марички Падалко, с первых дней пошел защищать Украину. В последнее время он находился в Ирпени, который на днях окончательно взяли под контроль украинские силы. И сегодня, третьего апреля, Егору дали короткий отгул, чтобы увидеться с супругой. Кадры встречи Маричка опубликовала у себя на страничке в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть телеведущую в слезах и детей, которые все вместе встречали Егора.

"Первый короткий отгул после Ирпеня... и бесперебойная работа Укрзалізниці творит чудеса...", - написала Падалко.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"До слез", "Я рыдаю......такие искренние,так хочется,чтобы все мужчины скорее вернулись здоровыми и был мир", "Как трогательно и искренне. Мирное небо нам всем!".

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