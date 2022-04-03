Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки защищаются от оккупационных войск росси. За это время украинцы не только остановили наступление, но и пошли в контратаку, освободив полностью Киевскую область. Теперь вся мировая общественность в шоке от того, что российская армия творила под Киевом. Тем временем в россии начался призыв и один из призывников опубликовал видео с реакцией на полученное письмо. Видео показали в тг-канале "NEXTA".

"Лёха, короче, ***. Я, мягко говоря, в шоке. Маман сегодня принесла эту бумажку, я как прочитал, сразу подумал, как свалить из дому. Мне еще повестка не приходила, они уже договорились, куда засунут. А если меня как твоего батю отправят куда-то на учения, а потом в Украину закинут", - сказал призывник.

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