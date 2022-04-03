Возможность использования Россией химического и ядерного оружия в Украине прокомментировал Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженных Сил США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН.

"Может (Путин применить ядерное оружие в Украине, - ред.). Но я думаю, что не станет. Он зло. Президент Байден прав, россияне заслуживают лучшего лидера, чем Путин. Но я не думаю, что он сумасшедший. Он зло. Он не считается с жизнями людей, использует яд против собственных людей. Поэтому, он может использовать химическое и ядерное оружие. Но я не думаю, что он иррационален в российском понимании. Он иррационален в нашем восприятии. Но я не думаю, что он иррационален относительно того, как русские могут на это смотреть», - заявил генерал-лейтенант США.

"Поэтому, я не вижу, что они получат какое-то преимущество на поле боя от использования химического или ядерного оружия. И это сделает почти невозможным для Запада оставаться в стороне, если они используют это оружие. И я думаю люди вокруг него (Путина – ред.), кто советует ему, говорят, что для России не будет ни одного хорошего результата, если они используют химическое или ядерное оружие. За это, к сожалению, мы сами себя сдерживаем (Запад, в частности опасаясь предоставлять Украине наступательного оружия, мол, это лишь спровоцирует Путина – ред.), потому что есть слишком много беспокойства. Я думаю, что мы переоценили угрозу эскалации или военной риторики», - заявил Бен Ходжес.

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