Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с безопасностью в столице и ответил на вопрос, когда жители города могут возвращаться домой. Об этом он сказал в эфире Фактов ICTV.

«Мы не будем забывать, что несколько дней назад возле Киева шли бои, были обстрелы. Мы знаем, насколько ситуация непростая. Мы понимаем, что наши противовоздушные силы работают, но гарантии не можем дать, в любой момент может прилететь или ракета или снаряд в любую здание», - отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы добавил, что сейчас ведется борьба с ДРГ, большая часть которых уже уничтожена.

«Просьба еще несколько дней подождать, и возможно через неделю можно будет уже вернуться к этому вопросу. На сегодняшний день, заботясь о безопасности людей, я советую: «Не спешите, пожалуйста, возвращаться, подождите еще неделю», - сказал Виталий Кличко.

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