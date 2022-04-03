Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу для збору доказів. Як відомо, світ потрясла новина про всі звірства, які влаштовували російські окупанти на нашій землі. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує МЗС України у Фейсбуці.

Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

МЗС України вже направив відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

"Неможливо було уявити це в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірше ІДІЛ» - говорить Кулеба після побаченого.

Він зазначив, що тепер він переконаний: це справа його життя, він бажає справедливості і буде займатися цим «до останнього подиху, поки вони всі не понесуть відповідальність».

Також радник глави офісу президента України Олексій Арестович записав спеціальне звернення, в якому прокоментував звіряче вбивство російськими окупантами людей в Київській області – в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

"Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів постапокаліптичного і серед вже знайдених жертв цих військових злочинів російських військ зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них зав'язані руки, сліди тортур. Вбиті вони пострілами в потилицю. Про такі речі, як пограбування, або спроби забрати золото, цінні речі, килими, Пральні машини вже варто говорити", — зазначив Арестович.

Нагадавши, Ірпінь після звільнення від окупантів закриють на виїзд і перевірятимуть всі машини: деталі.

Як повідомляла Politeka, На Харківщині окупанти намагаються залякати жителів, обстрілюють з мінометів і артилерії: "бойової авіації не спостерігаємо, але...".

Також Politeka писала, що Арестович назвав терміни результату війни:"буде вирішено протягом 2-3 тижнів".