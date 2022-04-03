З Київщини на експертизу вивезли вже 410 тіл цивільних, які загинули від рук окупантів.

З території Київської області, звільненої від окупантів, вивезли 410 тіл убитих мирних жителів – цих жертв оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. Про це у своєму Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"У бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини вивезено 410 тіл убитих мирних жителів, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуті прокурорами та іншими фахівцями", - зазначила Венедиктова.

За словами генпрокурора, на звільнених територіях Київщини-найважливіші докази жорстоких військових злочинів РФ: "Це пекло, яке потрібно задокументувати, щоб покарати нелюдів".

Венедиктова повідомила, що вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи прокурорів, слідчих і оперативників Нацполу. У ці групи залучають інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів або лікарів.

"Попереду завжди ДСНС-вороги замінували міста і села, залишилося багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих. Для проведення слідчих дій на території тільки Бучанського району наразі залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області", - розповіла Венедиктова.

Надалі офіс генпрокурора збільшить чисельність слідчо-оперативних груп. Паралельно проходить робота з місцевим населенням, Пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

Крім того, Венедиктова попередила "помічників" – там досі небезпечно, велика частина території навмисне замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували.

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