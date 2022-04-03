Хакеры Anonymous слили личные данные 120 тысяч российских оккупантов, которые принимают активное участие в военных действиях против Украины. Об этом Anonymous сообщили на своем аккаунте в Twitter.
"В Сеть утекли персональные данные 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", - говорится в сообщении.
Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Посмотреть их можно по ссылке.
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Отметим также, стало известно, что в Буче, где найдены сотни замученных мирных жителей, стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края.
В сети показали фото этой воинской части.
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