Хакеры Anonymous слили личные данные 120 тысяч российских оккупантов, которые принимают активное участие в военных действиях против Украины. Об этом Anonymous сообщили на своем аккаунте в Twitter.

"В Сеть утекли персональные данные 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", - говорится в сообщении.

Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Посмотреть их можно по ссылке.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

Отметим также, стало известно, что в Буче, где найдены сотни замученных мирных жителей, стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края.

В сети показали фото этой воинской части.

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