Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

мобилизация в ДНР и ЛНР

Также определены основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых “трофеев”, то есть грабежа и мародерства.

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Командование вооруженных сил рф рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Танк, российская техника, война

Напомним, российские оккупанты тащат из заброшенных украинских домов все подряд - от женского белья и косметики, до сервизов и ковров.

Более того, есть информация, что кое-что из награбленного они продают на базаре в Беларуси.

Напомним, Арестович обнародовал список частей и подразделений, которые творили зверства на Киевщине.

Также Politeka.net писала, что генерал США оценил риск участия Беларуси в войне в Украине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский обратился к украинцам после кадров из Бучи.