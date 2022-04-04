Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
Также определены основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых “трофеев”, то есть грабежа и мародерства.
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Командование вооруженных сил рф рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.
Напомним, российские оккупанты тащат из заброшенных украинских домов все подряд - от женского белья и косметики, до сервизов и ковров.
Более того, есть информация, что кое-что из награбленного они продают на базаре в Беларуси.
Напомним, Арестович обнародовал список частей и подразделений, которые творили зверства на Киевщине.
Также Politeka.net писала, что генерал США оценил риск участия Беларуси в войне в Украине.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский обратился к украинцам после кадров из Бучи.