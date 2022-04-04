Из Сумщины вышла техника РФ с большинством солдат, однако зачистки на территории области продолжаются.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет Politeka.net.

"Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа... Заходили новые колонны, они окапывались, оказывали террор на территории области", - заявил Живицкий.

По его словам, такое накопление техники было связано с тем, что оккупанты прикрывали отступление своих недобитков. Но теперь колонны покинули территорию области.

"Мы видели много техники, которая выходит в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. ВСУ и тероборона прогнали их через всю Черниговскую область", - сообщил председатель ОВА.

Впрочем, по его словам, отдельные отряды россиян все еще остаются на Сумщине, поэтому зачистка территории от захватчиков продолжается.

Добавим, что Живицкий также сообщил к нему начали поступать обращения от бюджетников Сумщины, большинство из них от педагогов Тростянца, о том что местная власть им отказывается выплачивать заработную плату.

"Мало того, еще и запугивают, чтоб молчали! Заработная плата педагогам и всем бюджетникам должна выплачиваться в полном объеме, ставка и предусмотренные законодательством надбавки! Невыполнение этого - преступление! Никто не имеет права заставлять людей писать заявления "по собственному желанию" за собственный счет и т. д. Повторюсь: это преступление свинство таких руководителей! Могут быть задержки с выплатами по объективным причинам, связанных с военной агрессией РФ, но начисляться все должно в полном объеме", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, в РФ началась скрытая мобилизация.

Также сообщалось, что, по неподтвержденным данным, была ограблена дачу президента Зеленского.

Кроме того Politeka.net писала, что количество оккупантов, ликвидированных украинскими защитниками, уже превышает 18 тысяч человек.