Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь" з посиланням на очевидців.

Йдеться про дачу Зеленського на острові Бірючий. За непідтвердженими даними, 2 квітня окупанти приїхали вранці, приблизно о 5.30. За словами жителів Кирилівки, два БТР залишилися на дачі Президента, а три вирушили на прикордонну заставу.

«Заїжджали військові РФ і в селище Кирилівка, яке прихистило біженців з Маріуполя – людей ромської національності. За словами місцевих жителів, як тільки біженці побачили окупантів, через півгодини їх не стало в селищі. Як вони вибралися навіть ніхто не знає", - повідомили у виданні.

Далі окупанти поїхали на бази відпочинку "Стандарт" і "Буревісник" на косі Пересип. Місцеві жителі також повідомляють, що окупанти вже почали «обносити» бази на Федотовій косі.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Острів Бірючий - це величезний піщаний острів в Азовському морі, площею понад 7000 гектарів. Острів з'єднує з материком вузька Федотова коса, тому Бірючий ще іноді називають півостровом.

Радянський генеральний секретар Микита Хрущов був першим держчиновником, який побудував собі дачу на цьому острові. З 1993 року - це національний природний парк державного управління справами, тобто резиденція Президента.

На території була проведена капітальна реконструкція.

Додамо, в той же час стало відомо, що Президент Франції Макрон також виступив за введення нових санкцій проти Росії, які, за його словами, повинні торкнутися вугілля і бензину. Обговорювати їх будуть найближчими днями.

Крім того в мережі з'явилася інформація, що під час обстрілів Миколаєва 3 квітня постраждало відділення лікарні.

Ні медики, ні пацієнти не постраждали, заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців після страшних кадрів з Бучі.

Також повідомлялося, що у РФ почалася прихована мобілізація.

Крім того Politeka.net писала, що з'явився список частин і підрозділів РФ, які творили звірства на Київщині.