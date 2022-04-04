Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь" з посиланням на очевидців.
Йдеться про дачу Зеленського на острові Бірючий. За непідтвердженими даними, 2 квітня окупанти приїхали вранці, приблизно о 5.30. За словами жителів Кирилівки, два БТР залишилися на дачі Президента, а три вирушили на прикордонну заставу.
«Заїжджали військові РФ і в селище Кирилівка, яке прихистило біженців з Маріуполя – людей ромської національності. За словами місцевих жителів, як тільки біженці побачили окупантів, через півгодини їх не стало в селищі. Як вони вибралися навіть ніхто не знає", - повідомили у виданні.
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Далі окупанти поїхали на бази відпочинку "Стандарт" і "Буревісник" на косі Пересип. Місцеві жителі також повідомляють, що окупанти вже почали «обносити» бази на Федотовій косі.
Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.
Острів Бірючий - це величезний піщаний острів в Азовському морі, площею понад 7000 гектарів. Острів з'єднує з материком вузька Федотова коса, тому Бірючий ще іноді називають півостровом.
Радянський генеральний секретар Микита Хрущов був першим держчиновником, який побудував собі дачу на цьому острові. З 1993 року - це національний природний парк державного управління справами, тобто резиденція Президента.
На території була проведена капітальна реконструкція.
Додамо, в той же час стало відомо, що Президент Франції Макрон також виступив за введення нових санкцій проти Росії, які, за його словами, повинні торкнутися вугілля і бензину. Обговорювати їх будуть найближчими днями.
Крім того в мережі з'явилася інформація, що під час обстрілів Миколаєва 3 квітня постраждало відділення лікарні.
Ні медики, ні пацієнти не постраждали, заявив мер міста Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців після страшних кадрів з Бучі.
Також повідомлялося, що у РФ почалася прихована мобілізація.
Крім того Politeka.net писала, що з'явився список частин і підрозділів РФ, які творили звірства на Київщині.