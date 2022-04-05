"Прежде всего я горжусь, что я украинец"

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выразил восхищение защитниками Украины. Об этом он рассказал в интервью УП.

"Прежде всего я горжусь, что я украинец. Я горжусь тем, как наши военные с гордостью защищают нашу страну. Я горжусь нашим президентом, который взял на себя ответственность. Он сплотил всех людей вокруг себя», - заявил он.

Андрей Шевченко убежден в победе Украины.

"И горжусь тем, как мы героически защищаем нашу страну. Я хочу пожелать всем выдержки, стойкости, веры. Мы обязательно победим. Мы должны быть все вместе, мы должны быть едиными. И, конечно, Слава Украине!"- заявил знаменитый футболист.

Отметим, Андрей Шевченко с первых дней войны использует свою популярность для того, чтобы доносить правду о событиях в Украине как можно большему количеству людей.

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