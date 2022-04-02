Колишній наставник наших футболістів дуже пишається тим, що є українцем і переживає за війну в Україні.

Колишній наставник наших футболістів Андрій Шевченко насилу впорався з емоціями, виступаючи перед 3 000 студентами в Нью-Йорку. Він видав потужну промову про війну в Україні і в якийсь момент не зміг стримати сліз. У мережі з'явився виступ Шевченка.

"Подумайте про школу, друга, іграшки, футбольний м'яч, місце, де вам сподобалося грати з батьками або друзями. Українські діти просто зараз позбавлені цього дитинства. Вже минув місяць, коли в моїй країні почалася війна. Оточене місто, російська армія вбиває громадян, вбиває дітей... Вони це називають "військова операція". Це не військова операція. Це вбивство цивільних людей. Моє серце розбито", - сказав Шевченко і в якийсь момент не стримався і заплакав.

Нагадаємо, Андрій Шевченко розповів про маму і сестру, що залишилися в Києві.

Як повідомляла Politeka, Андрій Шевченко не зміг стримати сліз у прямому ефірі.

Також Politeka писала, дружина звільненого з "Дженоа" Андрія Шевченка оприлюднила його рідкісне фото з сином.