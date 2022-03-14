Він зазначив, що на Україну напали саме російські війська, а українські захисники обороняються і боряться за свою Батьківщину.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко підкреслив, що українці борються за свою свободу і бажання бути частиною європейської спільноти.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Андрій Шевченко підкреслив, що Росія свідомо бреше всьому світу і своїм громадянам, називаючи війну так званою "спецоперацією".

"Це не конфлікт, це не спецоперація, як це хочуть подати. Це агресія, злочин проти мирних жителів. У нас ніхто не хотів у це вірити, аж до останнього. Ми не могли уявити, що Росія здатна на таке. Нам це здавалося неможливим", - заявив тренер.

Він зазначив, що на Україну напали саме російські війська, а українські захисники обороняються і боряться за свою Батьківщину.

"Ми боремося і будемо боротися за нашу свободу і наші права. Ми хочемо стати ближче до Європи. Ми ні на кого не нападали, ми тільки захищаємося", – зазначив легендарний футболіст.

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