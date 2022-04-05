В здании есть российские оккупанты с ранениями, врачей и больных граждан туда не пускают.

В городе Пологи Запорожской области, который находится во временной оккупации российских оккупантов, войска рф захватили и заминировали районную больницу. Об этом сегодня, пятого апреля, в Телеграмм-канале сообщает Запорожская ОВА. Об этом в Телеграмме сообщает Запорожская ОВА.

“Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в здании есть российские оккупанты с ранениями, врачей и больных граждан туда не пускают. Известно, что рф продолжает обстреливать мирные деревни и городки в Пологовском районе.

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«3 апреля в Запорожской области на территории одного из населенных пунктов саперы обнаружили боевые элементы реактивной системы залпового огня «Торнадо С», а именно: кассетные элементы КОБЕ ЗБ30 в количестве 23 единицы и 27 кассетных осколочных элементов КОБЕ-77, представлявших угрозу миру» - рассказывают в сообщении МВД.

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