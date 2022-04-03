Радник глави офісу президента і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк вважає, що гарантії безпеки, які зараз опрацьовуються для України, в разі нової війни проти повинні включати в себе введення безпольотної зони і постачання необхідною зброєю.
"Зокрема, надання систем ППО і важкої артилерії. Крім цього, можливими пунктами майбутнього договору можуть бути спільний виступ армій, повноцінні військові консультації з ведення бойових дій і більш щільний обмін розвідданими, зокрема, аерокосмічними", - вважає Подоляк.
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