Радник глави офісу президента і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк вважає, що гарантії безпеки, які зараз опрацьовуються для України, в разі нової війни проти повинні включати в себе введення безпольотної зони і постачання необхідною зброєю.

"Зокрема, надання систем ППО і важкої артилерії. Крім цього, можливими пунктами майбутнього договору можуть бути спільний виступ армій, повноцінні військові консультації з ведення бойових дій і більш щільний обмін розвідданими, зокрема, аерокосмічними", - вважає Подоляк.

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