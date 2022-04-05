Опасность перемещений еще очень высока, и ближайшая примерно неделя она такой еще и будет оставаться, но жизнь возвращается.

В Facebook Государственное агентство по управлению зоной отчуждения показало, как выглядят земли вокруг ЧАЭС после того, как оттуда сбежали оккупанты.

Уже 24 февраля достаточно большая часть зоны отчуждения была оккупирована, по нескольким направлениям велись очень активные и масштабные боевые действия.

Известно, что есть потери среди персонала предприятий зоны отчуждения, точное количество устанавливается.

Также после отхода российских оккупантов из Чернобыльской зоны на зараженной радиацией территории осталась уничтоженная военная техника, разрушенные дороги, мосты, мины, неразорвавшиеся ракеты и другие боеприпасы.

Сейчас там устанавливаются переправы, убирается мусор и металл с путей, производится обезвреживание мин.

"Опасность перемещений еще очень высока, и ближайшая примерно неделя она такой еще и будет оставаться, но жизнь возвращается!" – отметило ведомство.

Напомним, Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои.

Как сообщала Politeka, в Украине уничтожили командный пункт.

Также Politeka писала, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по Днепропетровщине, что известно.