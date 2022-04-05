Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило МВД Украины. Как стало известно, судно под флагом Доминиканской Республики терпит бедствие в порту украинского города.
Судно было повреждено в ночь на 5 апреля в результате очередного обстрела российских оккупантов. Сообщается, что захватчики стреляли с моря и попали по судну, которое было пришвартовано у одного из причалов.
В результате попадания в машинном отделении судна разгорелся пожар. Один из членов экипажа был ранен.
«Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS» и сообщение: «Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые», - говорится в публикации МВД.
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В результате полученных повреждений судно начало тонуть. Ликвидировать пожар на нем не удавалось.
Украинские морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж судна. При этом оно продолжает гореть и одновременно идет под воду. Из-за обстрелов проведение спасательной операции невозможно.
Напомним, истребители Су-35 ударили ракетами по Украине с территории Беларуси.
Как сообщала Politeka, из плена освободили 86 украинских военных, среди защитников много женщин.
Также Politeka писала, что на Запорожье показали последствия обстрелов домов мирного населения.