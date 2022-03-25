По предварительным данным, в результате артобстрела и авиаударов потерпели разрушения и многочисленные повреждения частные дома и другие жилые помещения жителей Орехова. Информация о пострадавших гражданах уточняется. Об этом сообщает МВД Украины в Фейсбуке.

Сейчас полиция документирует последствия обстрелов домов мирного населения. Российские военные преступники продолжают тактику устрашения гражданского населения. Так, жители Орехова обратились в полицию с информацией о повреждениях домов, вызванных обстрелами.

«Плицейские осуществили осмотры и задокументировали факты разрушения от обстрелов и нанесенный ущерб. Проводится проверка относительно наличия пострадавших от обстрелов граждан. В условиях военного положения запорожская полиция продолжает работать в усиленном режиме» - сказано в сообщении.

Также вчера по приказу Президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Об этом на странице в Фейсбук сообщила 24-го марта сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

«В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих. Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы» - сказано в сообщении.

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