Активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича во время загальноукаїнського телемарафона.
"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как", - отметил он.
Ранее Арестович сообщил, что войска рф несколько утратили наступательный потенциал и занимаются пополнением и перегруппировкой для продолжения наступления в районе операции Объединенных сил, Мариуполя, а также в Харьковской области.
При этом советник главы Офиса президента отметил, что взять Харьков оккупанты не смогут.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Грузят на эшелоны: в Беларуси опять заметили колонны военной техники
"Планы Кремля сломаны": Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои
"Догоняла наша артиллерия": оккупанты получили по заслугам на Сумщине, окопаться не получилось
Появилась информация об ограблении дачи Зеленского: на что позарились оккупанты
Напомним, Ким прокомментировал фейк о большом количестве вражеских танков и пехоты под городом
Как сообщала Politeka, российских захватчиков разгромили в Донецкой области, появилось видео
Также Politeka писала, что Украина накажет российских военных преступников, бесчеловечно пытавших украинцев