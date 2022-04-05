Советник главы Офиса президента спрогнозировал, когда прекратятся активные боевые действия в Украине, и что будет потом.

Активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича во время загальноукаїнського телемарафона.

"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как", - отметил он.

Ранее Арестович сообщил, что войска рф несколько утратили наступательный потенциал и занимаются пополнением и перегруппировкой для продолжения наступления в районе операции Объединенных сил, Мариуполя, а также в Харьковской области.

При этом советник главы Офиса президента отметил, что взять Харьков оккупанты не смогут.

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