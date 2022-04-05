Україна покарає російських військових злочинців, які жорстоко катували наших громадян і вбивали їх на вулиці, в підвалах і в їх власних будинках в Бучі під Києвом та інших містах Київської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, яка пройшла під час його поїздки на місця злочинів.

"Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і будемо шукати цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам в цьому допомагати, це зробить український закон", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Також президент України зазначив, що країна почала домовлятися з ЄС про намір створити спеціальну комісію, яка розслідуватиме злочини російської армії в Київській області.

Зеленський сказав, що Україна має намір діяти за законодавством, оскільки живе в "цивілізованому світі".

Раніше ми написали, що 64-та мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої творили масові вбивства і тортури мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі і знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригада була виведена з України В Білорусь і вона знаходилася поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доставлять залізницею в Російський Білгород. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найбільш "гарячих" точок.

Нагадавши, російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну.

Як повідомляла Politeka, в українському порту окупанти обстріляли іноземне цивільне судно.

Також Politeka писала, що оприлюднено нові дані розвідки Британії.