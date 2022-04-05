Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.
Напомним, уже больше месяца город живет в условиях оккупации, но продолжает сопротивление.
По словам Колыхаева, захватчики раздают в городе свою гуманитарку и тянут нитку интернета из Крыма.
«Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе.
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У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки.
То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют», - сообщил Колыхаев.
По его словам, теперь по их домам россияне ходят и мародерят.
«Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца», - сообщил градоначальник.
По его данным, жертвами похищения в Херсоне уже стали больше ста человек. Это активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты.
Некоторым удалось выбраться из плена, других же удерживают до сих пор.
Напомним, в Сети появилось видео разгрома российской колонны на Донеччине.
Тем временем оккупанты-мародеры уже продают награбленное в Сети.
Также Politeka.net писала, что Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.