Россияне заблокировали местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь в Херсоне вещает россТВ

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Напомним, уже больше месяца город живет в условиях оккупации, но продолжает сопротивление.

По словам Колыхаева, захватчики раздают в городе свою гуманитарку и тянут нитку интернета из Крыма.

«Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе.

У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки.

То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют», - сообщил Колыхаев.

По его словам, теперь по их домам россияне ходят и мародерят.

«Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца», - сообщил градоначальник.

По его данным, жертвами похищения в Херсоне уже стали больше ста человек. Это активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты.

Некоторым удалось выбраться из плена, других же удерживают до сих пор.

Напомним, в Сети появилось видео разгрома российской колонны на Донеччине.

Тем временем оккупанты-мародеры уже продают награбленное в Сети.

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