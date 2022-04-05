О ситуации в городе рассказал его мэр Вадим Бойченко в интервью РБК-Украина.
По его словам, армия рф без остановки атакует Мариуполь с моря, воздуха и земли, уничтожая всю инфраструктуру города. По словам Бойченко, в день оккупанты выжигают до основания около 15 метров города. В результате 40% домов в Мариуполе восстановить уже не получится: они полностью разрушены.
Крайне тяжелой остается ситуация с эвакуацией горожан. Бойченко рассказал, что еще в первую неделю войны благодаря работающему железнодорожному сообщению Мариуполь покинули около 100 тысяч человек.
Позже местная власть пыталась эвакуировать горожан коммунальным транспортом, однако российские военные сделали это невозможным.
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«Эвакуация не происходила, потому что вооруженные силы РФ уничтожали наши автобусы и ежедневно их становилось все меньше и меньше. Было 150, потом 100, потом 50, потом 30, 9, 6 и ноль. Так, до 13 марта они уничтожили все наши автобусы и, к сожалению, мы остались без автопарка», - рассказал мэр Мариуполя.
Сейчас мариупольцы могут покинуть город только самостоятельно. Маршрут эвакуации работает только с Бердянска на Запорожье.
Бойченко добавил, что по предварительным оценкам почти 40 тысяч жителей Мариуполя попали на территорию так называемого «ДНР» и россии. Вероятно, часть из них выехала не добровольно.
Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.
Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.
Также Politeka писала, что глава патрульной полиции Мариуполя рассказал о творящемся аде в городе.