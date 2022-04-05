В Мариуполе, окруженном и постоянно находящемся под обстрелами российских войск, до сих пор остаются около 130 тысяч человек.

О ситуации в городе рассказал его мэр Вадим Бойченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, армия рф без остановки атакует Мариуполь с моря, воздуха и земли, уничтожая всю инфраструктуру города. По словам Бойченко, в день оккупанты выжигают до основания около 15 метров города. В результате 40% домов в Мариуполе восстановить уже не получится: они полностью разрушены.

Крайне тяжелой остается ситуация с эвакуацией горожан. Бойченко рассказал, что еще в первую неделю войны благодаря работающему железнодорожному сообщению Мариуполь покинули около 100 тысяч человек.

Позже местная власть пыталась эвакуировать горожан коммунальным транспортом, однако российские военные сделали это невозможным.

«Эвакуация не происходила, потому что вооруженные силы РФ уничтожали наши автобусы и ежедневно их становилось все меньше и меньше. Было 150, потом 100, потом 50, потом 30, 9, 6 и ноль. Так, до 13 марта они уничтожили все наши автобусы и, к сожалению, мы остались без автопарка», - рассказал мэр Мариуполя.

Сейчас мариупольцы могут покинуть город только самостоятельно. Маршрут эвакуации работает только с Бердянска на Запорожье.

Бойченко добавил, что по предварительным оценкам почти 40 тысяч жителей Мариуполя попали на территорию так называемого «ДНР» и россии. Вероятно, часть из них выехала не добровольно.

Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.

Также Politeka писала, что глава патрульной полиции Мариуполя рассказал о творящемся аде в городе.