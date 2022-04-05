Вероятность ракетных ударов по Киеву все еще остается высокой. Об этом сообщил глава киевской военной администрации Николай Жирнов.
Жителей столицы призвали не пренебрегать сигналами тревоги.
Также Жирнов отметил, что в освобожденных населенных пунктах области продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Продолжается работа по наращиванию рубежей обороны.
«В столице продолжает работать гуманитарный штаб, который накапливает резервы и обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью и матерей с детьми. Кроме того, заведения питания Киева организуют и выдают около 55 тысяч обедов лицам из малозащищенных категорий», - добавил глава Киевской ВА.
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Отметим, жителей Киева просят пока не возвращаться в город.
«Просьба еще до конца этой недели отсрочить возвращение. Потом мы сможем уже четко сказать», - отметил мэр столицы Виталий Кличко.
Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час.
"Специалистам надо дать возможность качественно сделать свою работу. В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Не торопитесь!"- отметили в КГГА.
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