Про це розповів керівник видання Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами відомого журналіста-розслідувача, спочатку Путін мріяв про те, щоб захопити Київ, при цьому не знищивши його. Однак, фактичні бойові дії показали, що з наявними в розпорядженні Росії військовими ресурсами це неможливо.

"Вони зрозуміли очевидну істину, що цими силами взяти Київ не можна, і взагалі з таким підходом і такою стратегією не можна взяти Київ", - підкреслив Грозєв.

Він зазначив, що у Путіна є тільки два варіанти, щоб «щось зробити» з Києвом. Один з них полягає в тому, щоб знищити столицю. Однак, Грозєв впевнений, що у випадку з Києвом президент рф не буде діяти за сценарієм Маріуполя або Харкова, де російські військові проявляють крайню жорстокість. На думку журналіста, Путін хоче мати владу над Києвом.

"Другий варіант, це реально м'ясом, величезною кількістю м'яса взяти і перегнути той захист, який є в Києві. Але це вимагає, як мінімум півмільйона цього м'яса. Це означає масова мобілізація, без цього не можна", - пояснив Грозєв.

Він зазначив, що при такому варіанті в армії рф з'явилася б велика кількість дезертирів, які б масово відмовлялися воювати. Це могло б призвести до соціального вибуху в Росії.

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