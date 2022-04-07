Российские военные попытались взбунтовать против своих генералов, которые пиарятся на войне и получает за их счет награды.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

Судя по всему, откровенный разговор состоялся между двумя российскими военными. Один из них рассказал о том, как во время очередной церемонии награждения «героев» перед камерами телевидения простые российские военные «взбунтовались» против своих офицеров.

Их главная претензия заключалась в том, что офицеры превратили войну в собственный пиар, а награды раздают своим родственникам.

«Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: «Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*…Ты сына своего возьми сюда в окопы и с нами посидите», - рассказал один из оккупантов.

По его словам, награды за войну в Украине в России выдаются «по блату». Так, в его подразделении «отличился» сын начальника ППО, который на самом деле находится в тылу.

Почетное звание также получил командир одного из участников разговора, который в реальность сбежал с поля боя еще во второй день войны.

Впрочем, судя по всему, дальше возмущенных разговоров российские военные идти побоялись.

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