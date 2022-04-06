Министр МВД Денис Монастырский рассказал, что разведка получила все данные на российских оккупантов, которые творили зверства.

У Украины уже есть поименный список российских военных, причастных к зверствам в Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, в ходе разведки возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района украинские нацгвардейцы обнаружили штаб одной из батальонно-тактических групп россиян.

"В деле о зверствах на Киевщине у нас есть важный кейс. Во время освобождения, проводя разведку возле одного из населенных пунктов бывшего Бородянского района, наши нацгвардейцы обнаружили штаб одной из батальонно-тактических групп (БТГ) врага. Среди документации бойцы обнаружили книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблицу позывных этой БТГ. Так что преступники уже известны поименно", - рассказал Монастырский.

Он также напомним, что белорусы, которые помогают Украине, зафиксировали на видео российских военных-мародеров в белорусском городе Мозырь. Они на одном из почтовых отделений отправляли домой посылки с награбленным в украинском Ирпене, Буче и Гостомеле.

"Также белорусские патриоты обнародовали номера мобильных телефонов и имена и фамилии ненасытных рашистских мародеров, вес посылок которых достигал от 50 до 450 кг!", - добавил министр.

Напомним, Зверства российских оккупантов в Гостомеле: пропавшими без вести считаются более 400 человек.

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